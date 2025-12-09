Morena supera las 550 mil afiliaciones en Puebla, reporta Olga Romero 

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, informó que el partido superó su meta de afiliación al alcanzar 552 mil militantes registrados hasta el 8 de diciembre, cifra que —dijo— fortalecerá la estructura del instituto político en la entidad.

En conferencia de prensa, la líder morenista señaló que las recientes asambleas de afiliación realizadas en todo el estado arrojaron resultados positivos y permitieron rebasar el objetivo inicial de 500 mil registros.

Romero Garci-Crespo también dio a conocer que la instalación de comités seccionales registra un avance superior al 80 por ciento. Detalló que, de los 2 mil 904 comités proyectados en la entidad, 2 mil 654 ya se encuentran conformados, por lo que se prevé alcanzar el 100 por ciento hacia finales de enero.

“Tenemos una meta cumplida con nuestra Secretaría de Organización: 552 mil afiliados que Puebla aporta al proyecto, y en cuanto a los comités seccionales llevamos 2 mil 654 de los 2 mil 904 previstos”, expuso.

Asimismo, destacó que, a siete años del inicio del actual proyecto de gobierno federal, Morena mantiene el respaldo social.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al afirmar que sus administraciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y a disminuir los índices de pobreza.