Dejan cadáver en puente del Periférico Ecológico

Desde Puebla
Autoridades se movilizan tras el hallazgo de un cadáver desnudo debajo del puente que conecta el Periférico Ecológico con la carretera federal a Tehuacán.
Se reporta la presencia de posible “narco mensaje” junto al cuerpo.
