Inseguridad Slider Principal

Dejan cadáver en puente del Periférico Ecológico

By Redaccion2 / 9 diciembre, 2025

Desde Puebla

Autoridades se movilizan tras el hallazgo de un cadáver desnudo debajo del puente que conecta el Periférico Ecológico con la carretera federal a Tehuacán.

Se reporta la presencia de posible “narco mensaje” junto al cuerpo.

You may also like

Categorías