Murió motociclista en Tlatlauquitepec

Desde Puebla

La mañana de este lunes se registró un accidente fatal sobre la carretera estatal de cuota San Antonio Virreyes – Teziutlán, a la altura del entronque de la Junta Auxiliar de Xonocuautla, en Tlatlauquitepec.

Primeros reportes señalan que un motociclista fue localizado sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente, pero fueron localizados dos vehículos: uno de la marca Nissan y la motocicleta.

La zona fue acordonada por autoridades municipales, con el fin de permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y resguardar el área.