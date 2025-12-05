Pedro Caixinha es nuevo entrenador de FC Juárez

ADRENALINA

Con 55 años y un recorrido que abarca tres continentes, Caixinha llegará a la frontera acompañado por un grupo de trabajo de plena confianza: José Pratas y Pedro Malta fungirán como asistentes técnicos, Guilherme Gomes será el preparador físico y José Belman tomará el rol de entrenador de porteros. La directiva de Juárez apuesta por la experiencia y metodología del portugués para construir un proyecto competitivo y estable.

04/12/2025 18:43 Enrique López

Pedro Caixinha con la bufanda de Juárez.

Pedro Caixinha dirigirá a su tercer equipo en México. (Foto de X: @fcjuarezoficial)

El FC Juárez hizo oficial este jueves un movimiento que marca un antes y un después en su historia: el nombramiento del portugués Pedro Caixinha como nuevo director técnico del primer equipo a partir del Clausura 2026. El estratega europeo firmó un contrato por dos años y se convierte en el primer entrenador del Viejo Continente en dirigir a los Bravos, un paso significativo para un club que busca reinventarse en la Liga MX.

UNA CARRERA GLOBAL QUE RESPALDA SU LLEGADA

Más allá de México, Caixinha presume una carrera internacional que refuerza su perfil. Ha dirigido en la Copa Libertadores con Santos Laguna, Talleres de Córdoba y RB Bragantino; en Europa, vivió la fase clasificatoria de la UEFA Europa League con el Rangers de Escocia; y su más reciente aventura en Brasil lo llevó al Santos FC, donde incluso tuvo bajo sus órdenes a Neymar Jr. durante 2025.

Desde su inicio en 2003 con el Vasco da Gama de Portugal, ha pasado por ligas de Arabia Saudita, Qatar, Escocia, Argentina y Brasil, construyendo una visión global que ahora aterriza en la frontera norte de México.

Con su llegada, FC Juárez apunta a un proyecto ambicioso, respaldado por un técnico con experiencia, resultados y un estilo que promete transformar el rumbo del equipo a partir del Clausura 2026.