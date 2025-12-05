Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

EL UNIVERSAL

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que el gobierno federal mantendrá mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos.

En conferencia de prensa matutina, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria destacó que México es de los pocos países en el mundo que entregan apoyo en fertilizantes a los productores.

“Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano”.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno de México continuará entregando apoyos a transportistas y productores para fortalecer el campo mexicano.

“Hay que seguir en el apoyo hacia ese sector, hay bastantes programas, dependiendo de cuál es el sector se apoyan y vamos a seguir trabajando todo el gobierno federal y específicamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisamente en el apoyo a los productores y que además ellos con todos los programas pues tengan mejores resultados en las cosechas, pero también pues tenemos que hacer frente a los mercados internacionales que es ahora una problemática”.

Rosa Icela agradece a legisladores tras avalar la Ley de Aguas

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que viajó a Washington para el sorteo de la FIFA, la secretaria de Gobernación agradeció a las legisladoras y los legisladores tras la aprobación en el Congreso de la Ley Nacional de Aguas, y mencionó que “en breve” podría ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Agradecer la aprobación de la ley, también los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas (…). Es muy importante varios de los artículos que contiene esta Ley, que conlleva a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos, en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica”, declaró Rodríguez.

Agradeció también a los diferentes grupos que participaron y que dieron sus opiniones: “No solamente a los productores agrícolas que se levantaron de ahí de la mesa”.