Vinculan a presunto reclutador implicado en asesinato de exalcalde de Uruapan

EL VALLE

Michoacán, Méx.- A un mes del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Torres Manzo Rodríguez, suman ya nueve las personas vinculadas a proceso por su presunta participación en el crimen, mientras que uno más de los implicados continúa prófugo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre, habría sido ordenado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta el momento, el móvil del crimen permanece sin esclarecer.

Un juez de control vinculó a proceso a Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, señalado como el presunto reclutador de Víctor Manuel “N”, identificado como el autor material del homicidio del exalcalde. Según la FGE, el reclutamiento ocurrió en un centro de rehabilitación.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso pruebas que también relacionan a Jaciel Antonio “N” con delitos de extorsión y cohecho en agravio de la familia del autor material y de Fernando Josué “N”, otro de los jóvenes involucrados la noche del homicidio.

Las investigaciones revelaron que el 27 de octubre, la madre de Fernando Josué recibió una llamada de extorsión de parte de “El Pelón”, quien exigió una suma de dinero a cambio de supuestamente liberar a su hijo y a Víctor Manuel. Más tarde, el imputado acudió al domicilio de la víctima para cobrar la extorsión y ordenó comunicarse con la familia del coacusado para exigir un pago similar.

Tras estos hechos, el 23 de noviembre, agentes de la FGE y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron al imputado, quien al momento de su captura portaba droga e intentó sobornar a los elementos ofreciéndoles 10 mil dólares.

Finalmente, Jaciel Antonio “N” fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y cohecho. El juez dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para identificar el móvil y detener al resto de los implicados.