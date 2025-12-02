Val’Quirico da inicio oficial a las fiestas decembrinas, con el tradicional encendido del Árbol de Navidad

Staff/RG

Con un ambiente lleno de magia, sorpresas y espíritu navideño, Val’Quirico inició sus tradicionales fiestas decembrinas con el esperado encendido del Árbol de Navidad, un evento que reunió a cientos de visitantes y que marcó la apertura oficial de la temporada más festiva del año en el pueblo inspirado en la fusión de culturas.

Desde primeras horas de la tarde, las calles empedradas comenzaron a llenarse de familias, parejas y visitantes que buscaban vivir la experiencia Val’Quirico en esta temporada navideña . Antes de las 6 de la tarde los asistentes se congregaron alrededor del zócalo para presenciar el momento más esperado: El encendido del árbol, una estructura luminosa que este año destaca por su diseño cálido y tradicional.

Previo al encendido, los presentes disfrutaron de la presentación especial de un coro navideño, que interpretó clásicos de la temporada y envolvió la plaza en un ambiente emotivo digno del inicio decembrino. Minutos después, el espectáculo se elevó con la puesta en escena de Los Guardianes, un show familiar que combinó música, iconicos personajes y una historia llena de los valores de la comunidad.

En punto de las 6:30 p.m., la cuenta regresiva resonó entre aplausos. Al encenderse el árbol, las luces iluminaron el corazón del pueblo, provocando expresiones de asombro y convirtiendo el momento en uno de los más fotografiados de la noche.

Tras la ceremonia, los visitantes continuaron su recorrido por Val’Quirico, que lució sus calles decoradas, comercios adornados, aromas invernales y rincones perfectos para capturar recuerdos. El ambiente festivo se extendió por todo el pueblo, consolidando esta celebración como una de las más esperadas del año.

Con este encendido, Val’Quirico abre oficialmente su programación navideña, invitando a locales y turistas a disfrutar de actividades, espectáculos y experiencias que se desarrollarán a lo largo de toda la temporada decembrina.