Respalda Congreso del Estado la delegación poblana en la ExpoCiencias Nacional 2025

-Destaca diputada Ana Laura Gómez participación de mujeres en la ciencia; de las 73 personas que asistirán representando a la entidad, 40 son mujeres

Desde Puebla

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y la diputada Ana Laura Gómez Ramírez respaldaron y desearon todo el éxito a la delegación poblana que participará en la ExpoCiencias Nacional 2025, que se llevará a cabo en el estado de Tamaulipas.

La diputada Ana Laura Gómez, presidenta del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, informó que la entidad participará con 25 proyectos desarrollados por estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, provenientes de instituciones públicas y privadas de municipios como Acatlán, Xicotepec, Tehuitzingo, Ixtacamaxtitlán, Atlixco y de diversos municipios de la Sierra Norte.

Entre los proyectos poblanos que competirán en este evento nacional, se encuentran: píldoras contra la gastritis a base de plantas, tratamientos contra la diabetes, software para administración hospitalaria y nanotecnología para tratar arterias tapadas, entre otros.

La diputada Ana Laura Gómez destacó la participación de las mujeres en la ciencia, ya que de las 73 personas que asistirán representando a la entidad, 40 son mujeres, “lo que refleja el creciente rol que juegan las mujeres en la ciencia y en la toma de decisiones”.

“Su participación no es un acto aislado, es una pieza fundamental en la construcción de un futuro más humano, más consciente y más justo para Puebla y para México”.

En este sentido, el diputado Pavel Gaspar Ramírez señaló la importancia de fortalecer las políticas públicas para impulsar a las juventudes, “no solo con discursos, sino con acciones, porque los jóvenes no son el futuro, sino el presente de nuestro país, ya que actualmente están en lugares donde se toman decisiones: en el gobierno, en el Congreso y en la ciencia”.

Durante este evento se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, Celina Peña Guzmán; el subsecretario de Tecnología, Innovación y Vinculación Sectorial, Juan Manuel Vega Suck; y el vicerrector de Investigación de la UPAEP, Jorge Medina Delgadillo.

Impulsa Congreso del Estado nuevo modelo de Parlamento Abierto

-El jueves realizarán una reunión con integrantes del Observatorio Legislativo para escuchar la evaluación del primer año de trabajo del Congreso del Estado

Con la finalidad de llevar a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez dio a conocer que el próximo jueves sostendrán una reunión con el equipo interdisciplinario del Observatorio Legislativo para escuchar de viva voz la evaluación que realizan del primer año de trabajo de la LXII Legislatura.

La legisladora informó que aún existen muchas áreas de oportunidad para fortalecer el trabajo del Poder Legislativo, por lo que el Congreso del Estado asume una responsabilidad histórica al ser el primer Congreso en el país que está construyendo, de manera formal, un nuevo modelo de Parlamento Abierto, que reconoce el conocimiento científico, humanístico y tecnológico como indispensable para fortalecer el ejercicio legislativo.

Asimismo, dijo que se trabaja en un nuevo Consejo Consultivo Académico que permitirá que la comunidad científica encuentre en el Congreso una verdadera caja de resonancia y un espacio donde sus aportaciones tengan eco real en la construcción de leyes y en los procesos de toma de decisiones.