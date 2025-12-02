Se ampliará recorrido de los turibuses a municipios conurbados

María Tenahua
El secretario de Economía y Turismo de Puebla, Jaime Oropeza Casas, señaló que los recorridos con los touroperadoes al parque Sendela se ampliarán el próximo año a los municipios conurbados.
En este sentido, destacó que la autoridad municipal está en pláticas con el gobierno estatal y representantes de las empresas encargadas.
Finalmente, comentó que, después de la atedral y el corazón de la ciudad, el segundo punto más visitado es el parque mencionado.
