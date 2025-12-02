Video: Puebla carga 10 contratos millonarios a pagar por obras inexistentes, acusó Armenta 

Erika Méndez

El estado de Puebla carga 10 contratos a pagar por obras inexistentes y miles de millones de pesos, reveló el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, dijo que desde hace 20 años en la entidad se ejecutó un modus operandi de deudas, contratos, amparos y liberación de recursos públicos.

Por medio de moches a magistrados y jueces que dictaminaron a favor de las empresas, para que avalaran la corrupción y que ahora, por sentencia del Poder Judicial, la entidad tiene múltiples deudas.

“Avalaron como si se hubieran hecho, es un modus operandi que se repitió 20 años”, indicó el mandatario.