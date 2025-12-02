Confirman que, por ley, policías estatales protegen a ex gobernadores

Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En seguimiento a las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitidas durante la rueda de prensa de este 2 de diciembre, respecto al personal operativo asignado a la protección de exgobernadores, se precisa lo siguiente:
Con base en los lineamientos establecidos para garantizar la seguridad de exmandatarios y en apego a los protocolos institucionales vigentes, la distribución actual de elementos es la siguiente:
• Melquiades Morales Flores: 2 elementos.
• Guillermo Pacheco Pulido: 4 elementos
• Sergio Salomón Céspedes Peregrina: 4 elementos.
Por ley, a las personas que han ocupado la gubernatura del estado les pueden corresponder hasta 16 elementos para su protección; no obstante, este número no es obligatorio, pues la asignación puede variar entre dos y 16 elementos.
La Secretaría de Seguridad Pública realiza un análisis individual de cada caso, y considera tanto las necesidades específicas, como el estado de fuerza disponible, a fin de atender cada solicitud con responsabilidad y en estricto apego a la normatividad vigente.
