Anuncian el festival navideño Por Amor a Puebla 2025

Erika Méndez

La directora de Convenciones y Parques del gobierno de Puebla, Michelle Talavera, presentó el efstival navideño Por Amor a Puebla 2025, para que las familias vivan la magia de la temporada.

En conferencia de prensa, detalló que la sede será el Centro Expositor del 20 de diciembre al 4 de enero, en un horario de las 17:00 a las 23:00 horas.

La entrada no tiene costo.

Habrá atracciones para todas las edades, ideales para disfrutar en familia, tales como zona de árbol, cielo de luces y 3D, zona inmersiva, zona interactiva, tobogán de hielo, pista de hielo, fábrica de esferas, trenes eléctricos, áreas inflables, quiosco artístico, zona de comida y juegos mecánicos.