Bienestar Animal tiene bajo resguardo 107 gatos y perros víctimas de crueldad 

Erika Méndez

El Instituto de Bienestar Animal (IBA) tiene bajo resguard 100 perros y siete gatos víctimas de maltrato, abandono y crueldad, reveló la directora del organismo, Michele Islas Ganime.

En conferencia de prensa, dijo que los animalitos están listos para ser adoptados, hizo un llamado a los ciudadanos a brindarles hogar.

Anunció que pronto estará lista la célula de Bienestar Animal y Protección de Seres Sintientes que albergará a más de 500 animales, se ubicará en San Francisco Totimehuacán y después una más en San Pablo Xochimehuacan, que tendrá espacio para 300.