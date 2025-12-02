10 van por la FGR: Nacho Mier 

María Huerta
El senador de Morena Ignacio Mier, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República (FGR), compuesta por cinco mujeres y cinco hombres.
Aclaró que la propuesta será votada por el pleno y, en caso de aprobada, será enviada a la presidenta de la República para la selección de la terna.
Respecto a las versiones que apuntan a que será la ex consejera jurídica del ejecutivo, Ernestina Godoy, el legislador afirmó que es un tema que despierta suspicacia y perspicacia.
