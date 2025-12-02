ADRENALINA

La selección de Portugal, en la que milita la estrella Cristiano Ronaldo, oficialmente hará los honores junto con México para la reapertura del estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026.

Es oficial el México vs Portugal de Cristiano Ronaldo

02/12/2025 11:30 Christian Mendoza

México – Portugal

Es oficial el México vs Portugal en el Estadio Azteca (Fotos: Mexsport)

La Federación Mexicana de Futbol concretó las negociaciones para los duelos amistosos de la fecha FIFA de marzo del siguiente año, en la que Bélgica se suma a la preparación mundialista de los Tricolores.

La prioridad era una selección de jerarquía para el regreso de la actividad y de los aficionados en el Estadio Azteca, que pasará a llamarse Estadio Ciudad de México una vez que FIFA tome el control del inmueble para la justa mundialista.

Con Cristiano Ronaldo como referente, Portugal se convirtió en la opción ideal para un Tricolor que cerró el año con racha negativa tras un hilo de seis juegos sin ganar.

Como anticiparon autoridades capitalinas y de la organización del Mundial en Ciudad de México, la reapertura de puertas del estadio tras su remodelación será el 28 de marzo (19:00 horas), fecha que se espera un recinto lleno y el ensayo ideal para el Mundial.

Cabe señalar que en el historial se han enfrentado en cinco ocasiones, con saldo de dos empates y dos victorias de los portugueses.

Para el segundo juego del Tricolor, el estratega Javier Aguirre tendrá un valioso parámetro contra la Selección de Bélgica, actualmente en el octavo lugar del ranking FIFA.

Sin embargo, este duelo pactado para el 31 de marzo, no será en territorio mexicano. La FMF anunció que el duelo de preparación se disputará en el Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos (19:00 horas centro de México).

México y Bélgica se han enfrentado en siete ocasiones en su historia. El saldo favorece al Tricolor, con tres victorias, dos empates y dos derrotas.