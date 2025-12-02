Este viernes, ópera procesional “Primero Sueño” en la catedral 

María Tenahua

Este viernes, a las 19:00 horas, la catedral poblana y el zócalo se convertirán en escenarios de la Ópera Procesional “Primero Sueño”, obra de Sor Juana Inés de la Cruz, con más de 100 actores y poblanos extranjeros.

En este sentido, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) Anel Nochebuena Escobar destacó que los tres mil lugares que se destinaron de manera gratuita para el atrio de la catedral se han agotado; por ello, ampliarán 500.

En su turno, la coproductora Magos Herrera aseguró que esta pieza inicia su gira en la capital poblana, para después acudir a la Ciudad de México, otros estados del país, luego al extranjero y regresar al Met de Nueva York.