Euforia total: Dua Lipa llena el GNP en su primera noche en México

Ciudad de México. Decenas de miles llenaron el estadio GNP para presenciar a la cantante británica-albanesa Dua Lipa.

En esta, la primera de tres fechas que la joven estrella estará en la capital del país como parte de su Radical Optimism Tour, ya ha generado euforia y fascinación en sus seguidores.

Miles de chamarras denim con estampados coloridos, playeras con el rostro de la diva, botas altas son el outfit ideal. Nada importa el frío, hoy todo es Hotter than Hell.

Un escenario y un espectáculo de luces esperan al público en este, la primer fecha de la artista en México.

Su visita a México ha sido una locura para sus seguidores: desde inaugurar una taquería, hasta encontrarla comiendo pozole en un establecimiento. Este concierto es el gran cierre de esta gira que inició en 2024 en Singapur.

El concierto está programado que inicie a las 21 horas, ante lo que parece será un lleno completo en este recinto.