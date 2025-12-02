Inicia programa Farmacias del Bienestar; complementa Salud casa por casa

LA JORNADA

Ciudad de México. El gobierno federal inició este martes en el Estado de México el programa Farmacias del Bienestar que es complementario a Salud casa por casa, pues será el esquema mediante el cual se surtirán las recetas que los médicos que visitan a adultos mayores y personas con discapacidad hayan recetado. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se estima que en marzo próximo este programa estará vigente en todo el país.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que esencialmente se pretende garantizar el suministro de medicamentos para enfermedades crónicas, especialmente para la hipertensión y la diabetes. Dijo que a través del programa Salud casa por casa 20 mil enfermeros y médicos han realizado ya ocho millones 818 mil visitas domiciliarias para levantar inicialmente el expediente clínico digital, para asegurar su tratamiento.

Sheinbaum precisó que se van a desplegar módulos afuera de los centros de salud para asegurar que se puedan surtir estas recetas sin necesidad de hacer las filas que hay en estos centros.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que hasta ahora se han diagnosticado a casi catorce millones de adultos mayores y personas con discapacidad para realizar una primera valoración médica para contar con el expediente digital.

Señaló que en los casos en donde el personal de enfermería detecta por primera vez enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, se les remite a una consulta telefónica atendida por médicos que les recetará los medicamentos correspondientes a su estado de salud. Es decir, aquellas personas que no sabían de sus padecimientos podrán empezar sus tratamientos.