Asiste Pavel Gaspar al 114 aniversario de la firma del Plan de Ayala

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, asistió a la comunidad de Ayoxuxtla -perteneciente al municipio de Huehuetlán el Chico-, a la ceremonia por el 114 Aniversario de la firma del Plan de Ayala, hecho histórico que fue encabezado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911.

Gaspar Ramírez señaló que el Plan de Ayala fue para los campesinos el primer grito formal contra el despojo; el reconocimiento escrito de que la tierra debía volver a quienes la trabajan y la confirmación de que ningún proyecto de nación puede levantarse sin justicia.

“Es inevitable imaginar en 1911 un país convulsionado, herido, pero profundamente vivo. Un México eminentemente rural, donde la tierra era esperanza y a la vez condena; un México donde millones de campesinas y campesinos -la clase social más desprotegida-, mantenían encendida la llama de la dignidad, aun cuando ésta parecía apagarse entre la injusticia y el abuso”.

Es precisamente en este contexto –agregó-, en un paisaje árido para los derechos, pero fértil para la rebeldía justa, donde surge el nombre de la comunidad de Ayoxuxtla que hoy forma parte de nuestra historia, una comunidad que sin proponérselo se volvió símbolo y testigo de un acto trascendental como la promulgación del Plan de Ayala.

Pavel Gaspar reconoció a las y los campesinos porque no han dejado de sembrar vida y han sostenido la alimentación de este país, aún en los momentos más duros como conflictos, crisis, pandemias y sequías.

El también diputado por el Distrito 23 con cabecera en Acatlán de Osorio, dijo que desde el Congreso del Estado, las y los diputados han impulsado acciones que redundan en más apoyos al campo, a nuestros migrantes, así como a las y los ganaderos, sin embargo, se necesitan más acciones que beneficien a los campesinos.

“El campo no es el pasado de México, es nuestro presente y será nuestro futuro, es la raíz que sostiene al árbol de la patria, la fuerza que alimenta nuestros hogares, la cultura que nos da identidad, por eso con toda justicia debemos decirlo fuerte y con orgullo: larga vida a las y los campesinos de México, larga vida a su lucha, a su trabajo y a su dignidad incansable”, concluyó.