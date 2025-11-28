Solis y Reyna por en Campeonato de la F5 en la Final de Súper Copa en Monterrey

Staff/RG

El zacatecano Federico Solís y el potosino Enrique Reyna, se disputarán este fin de semana en Monterrey el campeonato de la Fórmula 5 Pro 1, en un programa que contará al final de las competencias programadas, con el show de los Tres Tristes Tigres para todos los aficionados que se den cita en la pista regiomontana.

Ambos pilotos ya saben lo que es ser campeón y la ventaja que tiene Federico sobre Enrique es de 22 unidades, si bien hay varias combinaciones para definir el máximo galardón, una de ellas para el potosino es que gane y el zacatecano finalice en la cuarta posición. Solís está mas holgado porque con cualquier lugar en el podio ya se quedaría con el título.

“Cuando se trata de competir, mi objetivo siempre ha sido claro: alcanzar el siguiente campeonato. Desde pequeño, aprendí que la perseverancia, el trabajo duro y la pasión por lo que hago son los ingredientes clave para triunfar. Hoy, más que nunca, estoy decidido a dar lo mejor de mí, esforzarme en cada entrenamiento y mantener la mentalidad de campeón”, dijo el actual líder de las posiciones.

Además, agradeció a todas las personas que lo apoyan y creen en él y les compartió este mensaje: “No dejaré de luchar por lo que quiero. Cada victoria, cada derrota y cada esfuerzo tienen un propósito. ¡Voy por otro campeonato y cuento con ustedes para lograrlo!”.

En lo que se refiere a Reyna, dijo: “Ser campeón no es solo ganar un trofeo, es demostrar disciplina, respeto y determinación en cada paso. Por eso me comprometo a seguir preparándome, superando obstáculos y confiando en mis habilidades. El camino no será fácil este fin de semana en Monterrey, pero cada reto me fortalece y me acerca más a mi meta”.

“Gracias a mi padre por siempre estar ahí para que el monoplaza sea competitivo. Su apoyo hace una diferencia significativa en el éxito de lo que hemos conseguido hasta ahora”, expresó Reyna.