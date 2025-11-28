Incrementaron las exportaciones 14.2% y las importaciones, 12.8% a tasa anual, en octubre de 2025

Staff/RG

En octubre de 2025, la información oportuna de comercio exterior registró un superávit comercial de 606 millones de dólares (mdd).

Dicho saldo se compara con el déficit de 2 400 mdd en septiembre. La ampliación del saldo comercial, entre septiembre y octubre, se originó de un aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros —que pasó de un déficit de 128 mdd, en septiembre, a un superávit de 2 736 mdd, en octubre— y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de

2 272 mdd a 2 129 mdd, en esa misma comparación—.

Para el periodo enero-octubre de 2025, la balanza comercial presentó un déficit de 2 321 mdd. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 19 683 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías, en octubre de 2025, sumó 66 133 mdd, monto superior en 14.2 % al del mismo mes de 2024. Dicha tasa resultó de un incremento de 16.3 % en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 29.8 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.1 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.3 por ciento.