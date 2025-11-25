Todos somos cool en Zootopia 2; llega a los cines con un mensaje de inclusión

EXCELSIOR

La secuela de esta película animada, que se estrena el 27 de noviembre, reafirma que, a pesar de las diferencias, todos somos igual de cool

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero la secuela de Zootopia, la película animada producida por Walt Disney Animation Studios, que sigue a la de 2016, podría ser una excepción a la regla.

En esta segunda parte que se estrena este 27 de noviembre en salas y cuenta con el tema musical principal en voz de Shakira titulado Zoo —además de que ella interpreta al personaje de Gazelle—, la coneja policía Judy y su compañero y amigo zorro Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone “patas arriba” a la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, ambos deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes y entenderán, además, por qué los reptiles, particularmente las serpientes, fueron desterrados de la gran ciudad.

Es así que, a los ya conocidos personajes, se unen otros a esta nueva historia, tales como Gary, la serpiente, cuya voz en español estuvo a cargo de Jerry Velázquez; la castora youtuber Nibbles Maplestick, con doblaje de la actriz mexicana Michelle Rodríguez, y el caballo actor y alcalde Brian Winddancer, a cargo de Roberto Palazuelos, mejor conocido como el Diamante Negro.

LA CASTORA

En esta nueva aventura, el mensaje primordial es dejar claro que en Zootopia, una metrópolis moderna habitada por animales antropomórficos de todas las especies, que viven juntos en un intento de superar sus instintos como depredadores y presas, caben todos, más allá de las diferencias. Así lo afirmó Michelle Rodríguez en entrevista con Excélsior.

“Creo que no nos ha quedado claro que nuestras diferencias son valiosas cosas y que todos podemos caber en el mismo lugar. Genuinamente aquí se habla de una comunidad.

“Lo podemos poner en diferentes tipos de comunidades, en la comunidad LGBTIQ+, en las comunidades indígenas…, o sea, se puede poner en muchos temas.

“Creo que lo que no hemos entendido es que nuestras diferencias son las que más nos enriquecen y que tenemos que abrazarlas. La película 1 de Zootopia es ‘todos cabemos’ y ésta es ‘todos cabemos’, sólo que no lo hemos entendido”, dijo Rodríguez en un encuentro con este diario.

De su personaje, dijo que lo valioso de Nibbles Maplestick es que confía plenamente en lo que cree.

Eso es algo que a veces nos falta. De pronto, por quedar bien, por cubrir a alguien, podemos dejar de ser leal a lo que creemos. Entonces, creo que el querer aportar también es, de pronto, ganas de ayudarle al otro. A veces entorpece, pero otras son regalos que les vas dando a los demás.

“Entre más leales y más comprometidos estemos, podemos ayudarle a los demás, no sólo enriquecerte en tu conocimiento o en tu quehacer, sino ayudarle a los demás. Eso está muy bonito”, dijo.

LA SERPIENTE

Jerry Velázquez tiene un papel protagónico con Gary, la serpiente, pues de inicio pareciera que es antagonista hasta que se revelan sus verdaderas intenciones. Una de ellas, la de encajar, ser aceptado, y otra, la de exponer la verdad y salvar así a su familia y a su especie del destierro, pues un secreto que se oculta de sus raíces familiares, podría cambiar la concepción de la creación de Zootopia.

“Habla de los prejuicios, de darnos la oportunidad de conocer a los otros, de no irnos por la portada del libro y de hacer algo para ayudar. A veces parecería que estamos esperando que alguien más lo haga y nos importan mucho ciertas causas y seguimos esperando que alguien haga algo, pero uno tiene que accionar, tiene que decir ‘yo puedo hacer algo’.

“Puede parecer medio absurdo el ‘ay, yo me voy a levantar a ser el héroe’, pero no, capaz que encuentras a un zorrito y a una conejita que pueden sumar en tu equipo y crear cosas increíbles”, señaló.

Para Velázquez —quien ha doblado otras cintas de Disney como Aladdin, justo en el protagónico— , Gary tuvo resonancia consigo mismo y así lo explicó.

“Para mí hubo un punto de la vida en el que no sabía si debía ser más honesto o públicamente hablar sobre mi orientación (sexual), y creo que al hacerlo ayudé a muchas personas. No lo tenía que hacer y mucha gente me decía ‘es que no tienes que hacer esto’, pero yo pensaba: ‘ya no quiero sentirme como en un secreto o como que hay cosas que tengo que omitir y sé que eso le hace bien a otros que se sienten atrapados e incomprendidos.

“Ahí está ese símil con Gary. Él no tenía por qué. Sin embargo, ese algo que yo podía aportar, me han llegado muchos mensajes de muchas personas agradeciéndomelo y me parece hermoso que una película así haga énfasis en ese mensaje, aplicado a muchas otras cosas”, destacó.

EL CABALLO

Roberto Palazuelos, el Diamante Negro, da vida al actor galán y político, el alcalde Brian Winddancer y habló de su experiencia al darle vida a través de la voz.

“Es un personaje que dices ‘híjole, pero ¿cómo se les ocurrió? ¡Está igualito a mí, ¿no?!”, dijo Palazuelos.

Enseguida reviró a la conversación acerca de la aportación de esta película

“Volviendo a la esencia, el mensaje importante en la película es cómo él, al estar en la política, está controlado por un poder jerárquico arriba lo amenaza, ¿me entiendes? Para no hacer lo correcto. Y él pues dice ‘híjole, es que si hago lo correcto, pierdo mi puesto, van a destruirme y el rollo, pero, al final, es esta rebeldía de su corazón de quitarse la opresión, quitárse lo incorrecto y hacerlo correcto, ¿no? Ése es el mensaje tan bonito del alcalde”, detalló.

Palazuelos agregó: “Me metía con él en su mente y me salía a él, ¿no? Entonces, muy bonito, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Es es una experiencia que le agradezco a Dios que haya podido vivir”, concluyó.

Desde luego, Zootopía 2 será uno de los estrenos importantes del año.

Vistazos

Zootopia 2 tiene referencias a otros filmes, incluso de terror, con escenas, personajes y diálogos como El Resplandor, El silencio de los inocentes, Babe, el puerquito valiente, Ratatouille, El padrino y El rey león, entre otros títulos.

“Siempre es emocionante ver esos easter eggs, que si los ves, está bien y si no, no pasa nada. Mil momentos hermosos, como el momento de El resplandor, que, la verdad, es magnífico”, dijo Jerry Velázquez.