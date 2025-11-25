Amozoc conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Severiano de la Rosa encabeza diversas actividades en favor de las mujeres

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 25 de Noviembre de 2025.- El H. Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027 llevó a cabo una amplia jornada de actividades en el marco del 25 Día Naranja, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, encabezó distintos eventos que reafirman el compromiso de su gobierno con la igualdad, la seguridad y el bienestar de todas las mujeres de Amozoc.

Foro 25N “Mujeres que Inspiran”

Como parte de esta conmemoración, se realizó el Foro 25N “Mujeres que Inspiran”, un espacio orientado a promover la reflexión, el diálogo y la responsabilidad social en torno a la violencia contra las mujeres, así como a fortalecer la igualdad y el empoderamiento femenino.

Durante el foro el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de un trabajo permanente para impulsar políticas públicas que garanticen la seguridad y el desarrollo de las mujeres del municipio. Asimismo, reconoció el apoyo de la Universidad Politécnica de Amozoc (UPAM) y de su rector, por facilitar las instalaciones y sumarse con compromiso a estas acciones.

Dicho evento se contó con la participación de: Daniela Mier Bañuelos, titular de la Unidad para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Puebla y enlace institucional.

También se destacó la participación de las y los jóvenes universitarios, quienes representan un papel fundamental en la construcción de un Amozoc más justo, igualitario y seguro.

Reunión DIM de la Micro Región 17

En continuidad a las acciones del Día Naranja, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero acompañó y saludó a las presidentas de los municipios que integran la Micro Región 17, durante la reunión de la Dirección de Integración Municipal (DIM) realizada en Amozoc, donde la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gloria Barrales, fungió como anfitriona.

El presidente reconoció el trabajo de los Sistemas Municipales DIF, cuyo compromiso fortalece el bienestar y la estabilidad de las familias en cada uno de los municipios participantes. Este encuentro se suma a la jornada del 25N, destacando la importancia de valorar, apoyar y proteger el trabajo de las mujeres desde cada institución municipal.

Primer Encuentro Estatal de la Red UDAIM

Al finalizar la gira de trabajo, el edil junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, participó en el Primer Encuentro Estatal de la Red UDAIM. Dentro de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla” (UCIPS)

Este encuentro tuvo como propósito fortalecer la coordinación interinstitucional y promover mecanismos de atención inmediata para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo, mediante la consolidación de espacios seguros y modelos de acompañamiento especializado.