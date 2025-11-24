Recupera UAEMéx Edificio Histórico de Rectoría

EL VALLE

Toluca, Méx.– Después de permanecer tomado durante siete meses por integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU), la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) recuperó el Edificio Histórico de Rectoría, en Toluca.

De acuerdo con la UAEMéx, luego de diálogos y mesas de trabajo, la entrega de este inmueble auriverde se realizó de manera pacífica y fue recibida por la Administración Central de la institución, por lo que, a partir de ahora, comenzarán las labores de rehabilitación, conservación y mantenimiento para que en unas semanas, den continuidad a las actividades presenciales en las dependencias universitarias que alberga.

A través de un comunicado oficial, la UAEMéx informó que la liberación del inmueble fue resultado de una ruta de diálogo y de los acuerdos establecidos con representantes del movimiento estudiantil, con quienes, desde meses pasados realizaron mesas para atender sus demandas y peticiones.

La institución destacó que la construcción de confianza entre ambas partes permitió concretar la devolución del recinto administrativo, lo que abre paso a una nueva etapa de trabajo. Adelantaron que, en los próximos días, la universidad iniciará las acciones administrativas y legales correspondientes para deslindar responsabilidades y realizar los procesos de rendición de cuentas derivados de la ocupación.

La Administración Central reiteró que el diálogo, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto continúan siendo la vía para avanzar en la transformación de la máxima casa de estudios.”Con la liberación de Rectoría, la UAEMéx busca retomar plenamente sus actividades institucionales y fortalecer los mecanismos de atención a la comunidad universitaria”, compartió la institución.