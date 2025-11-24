Joven originario de Huauchinango sufre accidente grave en Phoenix; se encuentra hospitalizado

Abelardo Domínguez

Se emite una solicitud urgente de apoyo para localizar a los familiares de Carlos Santos Lazcano, de 31 años de edad, originario del municipio de Huauchinango, Puebla, quien sufrió un accidente vehicular grave en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

El accidente ocurrió en la autopista 202, cerca de la calle Dobson, donde la camioneta de Carlos Santos Lazcano se volcó a un lado de la vía. La víctima se encuentra muy herida y ha manifestado su deseo de contactar a su familia.

El poblano fue trasladado de urgencia al Hospital Banner Desert Medical Center, ubicado en 1400 S Dobson Rd, Mesa, AZ 85202, United States, para recibir atención médica.

Se ha confirmado que el personal del hospital puede ofrecer información en español a los familiares directos al número +1 (480) 412-3000.

La información fue recibida a las 18:42 horas de este 23 de noviembre. Se pide a la ciudadanía de Huauchinango y a la comunidad poblana en Arizona que compartan esta información para que los familiares de Carlos Santos Lazcano puedan ser notificados de la situación y puedan comunicarse con el hospital a la brevedad posible.