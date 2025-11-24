Rehabilita Tonantzin Fernández vialidades olvidadas de San Pedro Cholula

*- La presidenta municipal dio el banderazo de arranque de la relaminación de la 3 Sur, entre 19 y 25 Poniente*

Desde Puebla

*24 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* Con el compromiso de dignificar vialidades que llevaban más de 25 años sin intervención, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de inicio a una nueva obra de rehabilitación en la cabecera municipal.

Se trata de la relaminación de la calle 3 Sur, entre la 19 y la 25 Poniente, la cual no había recibido mantenimiento desde su pavimentación y presentaba daños severos que impedían incluirla en el programa de bacheo, por lo que fue integrada al plan de rehabilitación total.

Tonantzin Fernández destacó que, históricamente, San Pedro Cholula no había contado con un programa de obra pública tan intensivo y equitativo, llevando rehabilitaciones a todas las juntas auxiliares y barrios, atendiendo una de las principales demandas de la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene la prioridad de mejorar la imagen urbana y fortalecer la movilidad, garantizando calles más seguras, funcionales y dignas para quienes las transitan diariamente.

Vecinos agradecieron a la presidenta municipal por dar respuesta a una solicitud pendiente desde hace años, y refrendaron su compromiso de colaborar en el cuidado y mantenimiento de las vialidades del municipio.