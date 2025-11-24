Congreso entregará este jueves la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”

Desde Puebla

En ceremonia solemne, programada para este jueves 27 de noviembre a las 9:30 horas, las diputadas integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado encabezarán la entrega de la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”.

Este galardón tiene el objetivo de reconocer y honrar a las y los docentes por su trayectoria, desempeño, calidad y resultados en materia educativa. La Medalla se entregará a los ocho maestros o maestras con las mayores cualidades dentro de la educación básica y media superior del Estado.

Como parte de las categorías se considera a la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como a las modalidades de educación especial, física e indígena.

Previamente, las diputadas integrantes de la Comisión definieron los criterios y el procedimiento para la entrega de la Medalla a las y los maestros, con base en la información formal, objetiva y verificable proporcionada por la autoridad competente, y tomando en cuenta su contribución al cumplimiento de los fines de la educación.