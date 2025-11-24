Reconoce Pepe Chedraui a 200 mujeres por fortalecer sus habilidades para el emprendimiento

– _Como parte de los talleres de capacitación “Mujeres Imparables 2025”_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 24 de noviembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, realizó la entrega de constancias Mujeres Imparables 2025 a 200 poblanas en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza que concluyeron talleres orientados al emprendimiento, el empleo y el autoempleo.

En su mensaje, el presidente municipal Pepe Chedraui reconoció la fuerza, disciplina y determinación de cada una de las presentes para adquirir conocimientos y herramientas para emprender, transformando así su presente, su futuro y el de su comunidad.

“También es un día para reconocer que su esfuerzo vuelve a toda nuestra capital. Las mujeres que emprenden, que estudian, que se capacitan y que toman las riendas de su vida, son un motor imprescindible para el desarrollo social y económico de nuestra ciudad”, mencionó.

Por su parte, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó la importancia de acercar herramientas reales que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres y generen oportunidades de desarrollo desde el territorio.

“Estos talleres ayudan a que las mujeres tengan dependencia económica. Eso buscamos en la secretaría que ustedes sean mujeres emprendedoras, que den ese primer paso y se animen a emprender”, enfatizó.

Estos talleres forman parte de una estrategia para reducir desigualdades estructurales mediante capacitación con enfoque de género y el acceso a herramientas prácticas a través de talleres como manejo, coctelería, automaquillaje, resina epóxica, entre otros para fortalecer sus capacidades y autonomía económica.