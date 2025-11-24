Instalan oficialmente el corredor artesanal del zócalo a la 2 Oriente en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 24 de noviembre de 2025.- De manera oficial esta instalado el Corredor Artesanal del Zócalo Municipal a la 2 Oriente, un espacio impulsado para fortalecer la economía local, promover el talento de las artesanas y artesanos, y brindar nuevas oportunidades de comercio durante la temporada decembrina.

El evento fue liderado por el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero y de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gloria Barrales Mendoza; acompañados por la directora de Industria y Comercio, Maribel de Lima; el regidor de Comunicaciones y Transportes, Patrimonio Cultural y Artesanías, Héctor López Valencia; así como regidoras, síndico municipal, directores y personal del Ayuntamiento.

De igual manera, se agradeció el apoyo del personal de CAPUFE, que facilitó la colocación de lonas informativas en la caseta de Amozoc, reforzando la difusión de este importante corredor.

En esta edición participan más de 200 artesanas y artesanos pertenecientes a las asociaciones:

• Cuna de Artesanos

• Artesanos de la 2 Oriente

• Artesanías Charras

• Manos Mágicas

El Corredor Artesanal forma parte de la Estrategia Feria Artesanal y Ventas Decembrinas 2025, diseñada para poner en alto el nombre de Amozoc y ofrecer espacios dignos, de gran afluencia y con todas las facilidades para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones.