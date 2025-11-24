¡Ya inició la feria de la nochebuena Atlixco 2025!: Ariadna Ayala

Desde Puebla

La Presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció el inicio de la Feria y Temporada de la Nochebuena 2025, la cual se llevará a cabo del 10 de noviembre al 24 de diciembre.

Ariadna Ayala destacó que el municipio continúa posicionándose como uno de los principales productores de esta emblemática flor navideña a nivel estatal y nacional. Para este año, se estima una producción de 2 millones de plantas, cultivadas por 90 productores locales en 50 hectáreas, lo que generará una derrama económica superior a 86 millones de pesos.

Durante la feria, los viveristas ofrecerán 30 variedades de nochebuena en diversos colores, tamaños y presentaciones, con precios accesibles que van de $20 a $90 pesos. Además, habrá artesanías, productos de jardinería, gastronomía, música y actividades para toda la familia.