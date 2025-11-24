Video: Lilia Cedillo encabeza encendido del árbol de navidad en el Complejo Cultural Universitario 

María Huerta

Con el encendido del árbol de navidad en el Complejo Cultural Universitario (CCU), arranca la temporada navideña de la BUAP, evento acompañado de juegos pirotécnicos y música.

Al encender el árbol, la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez, pidió que la paz reine en todos los corazones, dijo que va de la mano de la cultura de la paz que promueve la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Con el encendido del árbol en el CCU, damos la bienvenida a una de las temporadas más hermosas del año”, resaltó.

El mismo cuenta con 30 metros de altura, 93 mil foquitos LED y 7200 metros de altura.