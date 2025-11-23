DEBATE

Pocas semanas después de tomar posesión en su nuevo mandato y reforzar su equipo de trabajo, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, enfrentó una prueba difícil, de fuego, cuando la preparatoria Alfonso Calderón Moreno entró en paro y fue tomada por un grupo inconforme con la pasada elección de director.

A diferencia de lo sucedido en febrero, cuando una protesta estudiantil creció, se salió de control e hizo que toda la institución cayera en paro, esta vez la prueba fue superada con creces por la rectora y sus colaboradores, quienes lograron –primero- contener la protesta, identificar las causas y darles respuestas, como lo demuestra el hecho de que este lunes la prepa Calderón retomará las clases presenciales: Lilia Cedillo y la primera prueba superada en la prepa Alfonso Calderón

Con ello, Cedillo Ramírez enfrentó exitosamente un grave riesgo, atendió con eficacia las demandas del grupo inconforme y sofocó una situación potencialmente peligrosa. Además, el viernes pasado, consintió a trabajadores docentes y administrativos de la BUAP con el otorgamiento de reconocimientos: Solidez de la BUAP radica en sus trabajadores

La campaña de vacunación a los miembros de la comunidad universitaria, el inicio del programa de activación física en CU2 y los encendidos de los diversos árboles de navidad en las sedes universitarias son acercamientos de la administración central con estudiantes: Ciudad Universitaria BUAP enciende el espíritu navideño

ALUMNOS, LA PRIORIDAD

Desde que ganó su reelección, adecuó su plan de trabajo y fortaleció a su grupo de colaboradores, la rectora comenzó a cumplir su compromiso de PRIORIZAR a los alumnos, tender puentes con ellos, escucharles y atender las necesidades, SIN DESCUIDAR la calidad académica y científica de la institución: BUAP lanza convocatoria del Directorio Intercultural de Mujeres Investigadoras

La actual gestión de la BUAP se muestra especialmente detallista, cuidadosa en la atención a los estudiantes, como se ratificó en los primeros días del mes, cuando determinó la toma de clases en línea ante la posible entrada de frentes fríos, que ponían en riesgo no solamente a los alumnos, sino también a profesores y administrativos:Por frente frío, clases en línea para nivel medio superior y complejos regionales de la BUAP

Además, sin menoscabo de la autonomía, reforzó sus acercamientos y/o relaciones con otras instituciones gubernamentales y sociales, como lo ratificó la propia rectora el 7 de noviembre pasado con su participación en el programa del gobierno federal “saberes mx”, en el que la institución participa a través de las microcredenciales: A través de Saberes MX, BUAP trabaja con el gobierno federal en las microcredenciales: Lilia Cedillo

FRACASA MOVILIZACIÓN CONTRA TONANTZIN FERNÁNDEZ

¿Quién tuvo la IDEOTA de llamar a una movilización apenas una semana después de la de Generación Z?. El que lo haya hecho se quedó con un palmo de narices, porque fue un fracaso ROTUNDO la marcha de ayer contra la presidenta de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández: Video: Realizan marcha de la Generación Z en Puebla

La historia no tiene pierde. Alejandro Oaxaca Carreón y Roxana Luna convocaron a una manifestación contra el ayuntamiento cholulteca, pero lo único que consiguieron fue demostrar su propia orfandad sociopolítica, ya que sus poderes de convocatoria –JUNTOS –apenas lograron reunir a unas cuantas decenas de personas, como lo demuestran las fotos incluidas en este texto.

Si esperaban que MARES de gente inundaran San Pedro Cholula con proclamas contra la presidenta municipal, solamente lograron autoexhibirse y, en lugar de generar temor o respeto, la verdad es que apenas inspiraron lástima.

¡TERNURITAS, ni a la centena de personas lograron reunir!,

¡De ese nivel son!

A ver si toman conciencia de SU NUEVO FRACASO e idean una forma inteligente, inclusiva e interesante de SER VERDADERA OPOSICIÓN, para que, tal vez, los cholultecas vuelvan a escucharles y creerles: ¡El colmo! regidor Alejandro Oaxaca se niega a aprobar los desayunos calientes para niños