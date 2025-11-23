¿Henaine – Chelis?

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

En el Puebla de la Franja se avecinan nuevos tiempos; ocho años después podría -y debería- venir un cambio de dueños y administración.

Entre otras cosas, ya fueron muchos años de malos manejos, robos, simulaciones y pésimos resultados deportivos.

Esta institución podría finalmente deshacerse de Ro(b)a, sus pirujas y los 40 ladrones.

Seis meses más, un torneo más, es lo que parece será el final de la peor época del fútbol en Puebla de toda su historia.

De acuerdo con información de primera mano, le puedo asegurar que la televisora del Ajusco ha tomado la decisión de deshacerse de sus dos equipos de fútbol: Mazatlán, que se convertirá en el Atlante después de la Copa del Mundo y jugará como local en el Estadio Azteca (Banorte), y compartirá el remodelado inmueble con el América y Cruz Azul.

Los compradores serán don Emilio Escalante y su familia, con un porcentaje que rondará entre el 20 y 25 %, junto con los Sres. David Martínez y Bernardo Gómez, a través de alguna de sus empresas. Ellos contarán con el 75 u 80% del paquete accionario, aunque quien aparecerá en la FMF como presidente será el señor Escalante.

En la operación nada tendrá que ver el certificado de afiliación del actual Atlante; se va a trabajar con el certificado del Mazatlán y con una nueva razón social para empezar de cero en todos los aspectos.

Esto se confirmará el próximo 9 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo la junta de dueños, donde después de una votación se aprobará —por quienes mandan en el fútbol mexicano— la mudanza de la franquicia a la CDMX.

Para acabar con el tema, dejo una reflexión sobre la mesa:

¿Usted cree que sería posible que el hombre fuerte del fútbol en nuestro país, Emilio Azcárraga, permitiría que alguien en quien no confía o no conoce entre a su casa a jugar (Estadio Azteca)?

Obviamente, todo cuenta con el visto bueno.

CLUB PUEBLA

¿Cómo vería usted el regreso de una pareja que vivió en 2009 una historia que aún recuerdan los aficionados poblanos, cuando la Franja estuvo a nada de llegar a la final del fútbol mexicano?

¿Henaine y Chelis podrían volver a encontrarse?

No tengo elementos para confirmarlo, pero de acuerdo a las circunstancias no suena tan descabellado.

Mire usted:

Las ganas de Azteca por deshacerse del Puebla es un factor a considerar.

Henaine puede ser socio sin problema; es más, sería necesario para operar un verdadero cambio de propiedad.

Tranquilamente podría reclamar un 15 o 20% de acciones; total, él nada más es dueño del escudo, himno, mote y colores, nada más.

De muy buena fuente supe que un grupo potente de la CDMX podría estar interesado en comprar la franquicia del Puebla; casualmente, este grupo forma parte de las amistades de Ricardo Henaine. Me platican que algunos podrían entrar como accionistas y otros también como patrocinadores fuertes.

Ya existen acercamientos y pláticas, aunque nada está cerrado y menos firmado.

En lo que refiere a Puebla, se sabe que el actual rector de la Universidad del Deporte en Puebla, que no es otro que José Luis Juan Sánchez Solá “Chelis”, goza de la confianza del Gobernador Alejandro Armenta en materia deportiva y además es director técnico.

No olvidemos que para que algo suceda en este estado debe gozar de la aprobación de quien manda, que no es otro que el gobernador Armenta, quien además, por parte del Gobierno del Estado, es el propietario del Estadio Cuauhtémoc, y obviamente se requiere del visto bueno para que la Franja siga jugando en ese inmueble.

Henaine y Chelis se conocen, y se conocen muy bien; ya trabajaron juntos, aunque en aquel momento la sombra de Francisco Bernat no les permitió lograr cosas más importantes.

Ahora nadie lo impediría. Henaine trae todo lo que se refiere a la identidad del equipo (motes, escudo, colores, etc.), además de posibles socios y amistades que podrían levantar económicamente al equipo camotero, y Chelis cuenta con la confianza de quien decide qué sucede en Puebla. Me parece que se están dando las cosas.

Una versión inédita de moros y cristianos en Puebla.

Ver para creer.

Así las cosas al día de hoy, amigos lectores; el tiempo nos dirá qué viene para la Franja y sus sufridos aficionados.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

