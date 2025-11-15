Video: Realizan marcha de la Generación Z en Puebla

Desde Puebla
Arrancó la marcha pacífica de la Generación Z desde Paseo Bravo, avanza sobre la avenida Reforma.
Jóvenes participantes levantan la voz para visibilizar sus inquietudes y demandas.
