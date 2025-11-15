No solo la Gen Z marchará, aquí TODAS las movilizaciones para HOY en CDMX

Excelsior

Este sábado 15 de noviembre, la Ciudad de México va a tener varias marchas ya confirmadas. Desde temprano, jóvenes, colectivos, fundaciones y grupos sociales van a salir a protestar en diferentes puntos de la ciudad, lo que va a provocar muchos cierres viales.

Aquí por dónde sí puedes circular para evitarte el caos.

2a Marcha Nacional por el Día del Hombre

A las 11:00 am, este grupo parte del Monumento a la Revolución, aunque la ruta exacta aún no está definida. Marchan para visibilizar los derechos de los hombres y exigir igualdad sin favoritismos.

Zonas posiblemente afectadas:

Monumento a la Revolución

Avenida de la República

Calles cercanas a la colonia Tabacalera y Centro Histórico

Alternativas viales:

Insurgentes Norte (a la altura de Reforma)

Puente de Alvarado

Calzada México-Tenochtitlán

Ribera de San Cosme

Marcha Colectiva Las Hijas de la Cannabis

Empieza a las 12:00 del día desde Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marchan para pedir un México con futuro y menos persecución hacia quienes consumen cannabis.

Zonas afectadas:

Fray Servando Teresa de Mier

Izazaga

20 de Noviembre

Área cercana a Pino Suárez y la Suprema Corte

Alternativas viales:

Eje Central, pero solo al norte de Izazaga

San Antonio Abad (al sur de Fray Servando)

José María Pino Suárez (al norte de la Corte)

Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso)

Movimiento Nacional Sinarquista

El grupo se concentrará desde las 10:00 am en Sinarquistas en Lucerna #13, colonia Juárez

Se concentrarán para unirse a la marcha Por la Justicia y la Libertad que saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, para exigir la revocación de mandato de la Ejecutiva Federal y por la paz, la soberanía y la justicia social en México.

Frente Cívico Nacional

El Frente Cívico Nacional se concentrará en la Fuente de la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma

También se unirán a la marcha principal de la Generación Z hacia el Zócalo.

Zonas afectadas por sus concentraciones:

Paseo de la Reforma (desde la Diana hasta Insurgentes)

Calle Lucerna y alrededores (zona de la Zona Rosa)

Alternativas viales:

Florencia o Niza para rodear la Zona Rosa

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Colectivo La Comuna 4:20

Harán en Foro Cannábico de Salud Inclusiva

A las 12:00 del día, este grupo se reúne en la Glorieta Simón Bolívar (Reforma #41), para hacer un foro, no marcha, pero sí puede generar carga vial por la asistencia de personas interesadas en el tema de la cannabis medicinal y salud inclusiva.

Zona afectada:

Paseo de la Reforma, tramo cercano a Guerrero

Avenida Hidalgo

Alternativas viales:

Eje 1 Poniente (Guerrero)

Ribera de San Cosme

Eje 2 Norte (Manuel González)

* Marcha de la Generación Z por la justicia y la libertad *

A partir de las 10:00 de la mañana, el Movimiento Somos Generación Z México se reúne en:

Ángel de la Independencia (10:00 hrs)

Glorieta de los Insurgentes (10:30 hrs)

Glorieta del Ahuehuete

Desde las 11:00 am, caminarán hacia Palacio Nacional, pasando por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Esta marcha busca justicia, seguridad, empleo y revocación de mandato. Los jóvenes dicen que ya no aguantan más corrupción ni falta de oportunidades.

Calles afectadas por la marcha:

Reforma (de Diana Cazadora a Bucareli)

Avenida Juárez

Eje Central (Juárez a 5 de Mayo)

5 de Mayo y calles alrededor del Zócalo

Alternativas viales: