No solo la Gen Z marchará, aquí TODAS las movilizaciones para HOY en CDMX

Este sábado 15 de noviembre, la Ciudad de México va a tener varias marchas ya confirmadas. Desde temprano, jóvenes, colectivos, fundaciones y grupos sociales van a salir a protestar en diferentes puntos de la ciudad, lo que va a provocar muchos cierres viales.
Aquí por dónde sí puedes circular para evitarte el caos.
2a Marcha Nacional por el Día del Hombre
A las 11:00 am, este grupo parte del Monumento a la Revolución, aunque la ruta exacta aún no está definida. Marchan para visibilizar los derechos de los hombres y exigir igualdad sin favoritismos.
Zonas posiblemente afectadas:
Monumento a la Revolución
Avenida de la República
Calles cercanas a la colonia Tabacalera y Centro Histórico
- Alternativas viales:
Insurgentes Norte (a la altura de Reforma)
Puente de Alvarado
Calzada México-Tenochtitlán
Ribera de San Cosme
Marcha Colectiva Las Hijas de la Cannabis
Empieza a las 12:00 del día desde Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marchan para pedir un México con futuro y menos persecución hacia quienes consumen cannabis.
Zonas afectadas:
Fray Servando Teresa de Mier
Izazaga
20 de Noviembre
Área cercana a Pino Suárez y la Suprema Corte
- Alternativas viales:
Eje Central, pero solo al norte de Izazaga
San Antonio Abad (al sur de Fray Servando)
José María Pino Suárez (al norte de la Corte)
Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso)
Movimiento Nacional Sinarquista
El grupo se concentrará desde las 10:00 am en Sinarquistas en Lucerna #13, colonia Juárez
Se concentrarán para unirse a la marcha Por la Justicia y la Libertad que saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, para exigir la revocación de mandato de la Ejecutiva Federal y por la paz, la soberanía y la justicia social en México.
Frente Cívico Nacional
El Frente Cívico Nacional se concentrará en la Fuente de la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma
También se unirán a la marcha principal de la Generación Z hacia el Zócalo.
Zonas afectadas por sus concentraciones:
Paseo de la Reforma (desde la Diana hasta Insurgentes)
Calle Lucerna y alrededores (zona de la Zona Rosa)
- Alternativas viales:
Florencia o Niza para rodear la Zona Rosa
Circuito Interior
Avenida Chapultepec
Colectivo La Comuna 4:20
Harán en Foro Cannábico de Salud Inclusiva
A las 12:00 del día, este grupo se reúne en la Glorieta Simón Bolívar (Reforma #41), para hacer un foro, no marcha, pero sí puede generar carga vial por la asistencia de personas interesadas en el tema de la cannabis medicinal y salud inclusiva.
Zona afectada:
Paseo de la Reforma, tramo cercano a Guerrero
Avenida Hidalgo
- Alternativas viales:
Eje 1 Poniente (Guerrero)
Ribera de San Cosme
Eje 2 Norte (Manuel González)
* Marcha de la Generación Z por la justicia y la libertad *
A partir de las 10:00 de la mañana, el Movimiento Somos Generación Z México se reúne en:
- Ángel de la Independencia (10:00 hrs)
- Glorieta de los Insurgentes (10:30 hrs)
- Glorieta del Ahuehuete
Desde las 11:00 am, caminarán hacia Palacio Nacional, pasando por:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central
- 5 de Mayo
Esta marcha busca justicia, seguridad, empleo y revocación de mandato. Los jóvenes dicen que ya no aguantan más corrupción ni falta de oportunidades.
Calles afectadas por la marcha:
- Reforma (de Diana Cazadora a Bucareli)
- Avenida Juárez
- Eje Central (Juárez a 5 de Mayo)
- 5 de Mayo y calles alrededor del Zócalo
Alternativas viales:
- Circuito Interior en ambos sentidos
- Avenida Chapultepec
- Río de la Loza
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente (Circunvalación)
