Poblanos se suman a la marcha de la Generación Z

Erika Méndez

Decenas de poblanos se sumaron a la manifestación de la Generación Z que se llevará a cabo a nivel nacional contra la 4T.

En Puebla el movimiento se llevará a cabo desde El Gallito en el Paseo Bravo hacía el zócalo de la capital donde se realizará un mitin.

Ante la convocatoria de la marcha, el gobernador Alejandro Armenta, destacó que su administración protege todas las libertades, incluidas la libre manifestación, la asociación y la expresión de ideas, siempre con respeto a terceros y a los bienes patrimoniales del pueblo.