Este sábado es Noche de Museos en Puebla capital

Erika Méndez

Este 15 de noviembre es Noche de Museos en Puebla capital, participan 27 recintos, galerías y salas de arte con horario extendido.

La entrada es completamente gratuita en la mayoría de los espacios, sólo en algunos se realiza entrega de cortesías afuera.

Sumado a ello, más de 80 cafeterías, restaurantes, escuelas y sitios de recreación darán descuentos y precios especiales.