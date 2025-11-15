Este sábado es Noche de Museos en Puebla capital

Erika Méndez
Este 15 de noviembre es Noche de Museos en Puebla capital, participan 27 recintos, galerías y salas de arte con horario extendido.
La entrada es completamente gratuita en la mayoría de los espacios, sólo en algunos se realiza entrega de cortesías afuera.
Sumado a ello, más de 80 cafeterías, restaurantes, escuelas y sitios de recreación darán descuentos y precios especiales.
