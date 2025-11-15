Más de mil cholultecas atendidas durante la Caravana de la Mujer

*- La presidenta municipal agradeció al Gobierno del Estado por acercar servicios de salud de calidad al municipio*

Desde Puebla

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la Presidenta del Patronato del SEDIF Puebla, Ceci Arellano, por acercar servicios de salud gratuitos y de calidad que beneficiaron a más de mil cholultecas durante la Caravana de la Mujer.

Del 10 al 14 de noviembre, mujeres, hombres, niñas y niños recibieron atención por parte de personal médico capacitado, que ofreció estudios clínicos, servicios dentales, mastografías, papanicolaou, ultrasonidos, electrocardiogramas, laboratorio clínico y entrega de medicamentos.

Durante un recorrido por las instalaciones itinerantes, la presidenta municipal constató el funcionamiento de los módulos, donde el personal médico explicó los procedimientos y equipos utilizados, los cuales cumplieron con los estándares de higiene y calidad necesarios para brindar resultados confiables.

Habitantes de diversas juntas auxiliares y barrios acudieron a la Plaza de la Concordia durante estos cinco días, destacando la buena atención recibida y la gratuidad de los servicios.