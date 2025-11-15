Respeto a las expresiones ciudadanas, manifestó el gobernador Armenta ante marcha de la generación z

– El mandatario Alejandro Armenta destaca que en Puebla se garantizan todas las libertades y derechos sociales bajo la visión humanista que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ante la convocatoria nacional de la marcha de este sábado, el gobernador Alejandro Armenta, destacó que su administración protege todas las libertades, incluidas la libre manifestación, la asociación y la expresión de ideas, siempre con respeto a terceros y a los bienes patrimoniales del pueblo. Subrayó que en Puebla las expresiones ciudadanas están garantizadas dentro del marco de la ley y en un ambiente de respeto mutuo.
Por su parte, el gobierno de México ha reafirmado su compromiso con la paz, la justicia y el respeto pleno a los derechos ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que su administración no tolera la violencia y mantiene una estrategia de seguridad con resultados visibles, basada en la coordinación con los estados y en el fortalecimiento de la confianza entre sociedad y gobierno.
Con esta postura, la administración federal y los gobiernos estatales fortalecen el respeto a los derechos sociales, la confianza en las instituciones y la construcción de un país más justo y seguro.
You may also like
-
Piden extremar precauciones por calentadores y anafres durante la temporada de frío
-
Analizará Congreso que mujeres indígenas tengan justicia efectiva
-
La diabetes y su impacto en la salud renal: una llamada a la acción
-
Cáncer de pulmón, primer lugar de incidencia y mortalidad a nivel global
-
Llegó La “Esperanza” al Auditorio Nacional con Los Socios del Ritmo