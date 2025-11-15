Piden extremar precauciones por calentadores y anafres durante la temporada de frío 

– _Se recomienda mantener ventilación adecuada, no dormir con los aparatos encendidos y revisar conexiones para prevenir accidentes graves_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 15 de noviembre de 2025.- Ante el descenso de temperaturas previstos para la Temporada Invernal 2025-2026, el gobierno de la ciudad hizo un llamado a la población para que refuerce las medidas preventivas a fin de proteger la salud y seguridad de las y los poblanos.

Se hace una recomendación especial para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias o crónicas a extremar precauciones al utilizar anafres, estufas y calentadores, evitando riesgos de intoxicación por monóxido de carbono.

Es importante mencionar que el uso inadecuado de anafres o calentadores de gas, leña o carbón puede generar acumulación de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que provoca graves afectaciones a la salud e incluso la muerte, por lo que se recomienda mantener ventilación adecuada en los espacios donde se usen estos aparatos, no dormir con ellos encendidos y revisar periódicamente las conexiones de gas y electricidad

Se exhorta a no colocar ropa, cortinas u objetos inflamables cerca de las llamas o resistencias, verificar el buen estado de cables, enchufes y reguladores de corriente en calentadores eléctricos, así como cerrar válvulas y tanques de gas cuando no estén en uso. Estas acciones contribuyen a proteger los hogares poblanos y a prevenir accidentes durante la temporada de frío.