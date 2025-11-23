Jennifer Hermoso cumple su promesa: no se iría de México sin un título

Excelsior

Jennifer Hermoso cumplió la promesa que llevaba guardada desde que llegó a México: no irse del país sin ganar un título. La vigente campeona del mundo con España necesitó siete torneos, tres con Pachuca y cuatro con Tigres, para por fin levantar un trofeo en la Liga MX Femenil, un objetivo que se le había escapado incluso con todo su peso, su nombre y su jerarquía internacional.

“Muchos me retiraban, muchos preguntaban qué hacía aquí… pero yo siempre dije que no me iba a ir de México sin ganar. Hoy lo he conseguido… Eso no signfica que me vaya a ir”, dijo Hermoso después de la final, con la voz quebrada tras tocar el cielo en el Volcán.

Su llegada a Tigres coincidió, irónicamente, con el tramo más complicado de la institución más ganadora del país: un año y medio sin título. Hermoso vivió ese periodo completo, desde las eliminaciones dolorosas hasta la reconstrucción que tomó forma con Pedro Martínez, el técnico que terminó dándole identidad y solidez al plantel.



“Desde que llegó Pedro buscamos algo que nos identificara. Perdimos un solo partido en todo el torneo, fuimos la mejor ofensiva y la mejor defensiva… eso dice muchísimo”, explicó.

Lo vivió frente a 40 mil personas, un detalle que Hermoso no minimizó. Porque incluso con su palmarés, incluido el título mundial con España, la española insiste en que lo que vivió en México es único.

“Nadie sabrá lo que se siente jugar una final aquí hasta que lo viva. Nadie entiende lo que es este Volcán lleno. Me vine a una liga exótica, como le decían, pero hoy me llevo uno de los momentos más importantes de mi vida”, afirmó.

La remontada del 3–0 en contra durante la ida es, para Hermoso, el símbolo de la transformación del equipo. “Después del jueves creo en todo. Te puede cambiar la vida en un instante. Daban a Tigres por muerto, pero hoy, en este estadio, lo hemos conseguido”.

Para Hermoso, este título es una reivindicación personal después de meses de exigencia, dudas externas y presión constante por su jerarquía. “Lo más importante es demostrarme que puedo lograr lo que me propongo. Este campeonato era una ilusión enorme y hoy me voy feliz, pero sobre todo orgullosa de haber cumplido”.