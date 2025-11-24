Ernesto Solano lanzó su éxito “Tumbando Caña” en versión acústica

Por Mino D’Blanc

“Tumbando Caña (Versión Acústica)” es el nuevo sencillo de Ernesto Solano, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con una producción minimalista y un sonido completamente orgánico, esta nueva versión de uno de los temas más importantes en la carrera del artista, es una entrega íntima, honesta y profundamente emocional. Destaca por arreglos de guitarra limpios, una voz expuesta y cercana, y una atmósfera cálida que revela matices inéditos de la historia original, dando como resultado una lectura más reflexiva, vulnerable y auténtica que conecta de inmediato con la esencia del tema.

La pieza fue compuesta por Abel Carlos Peña. La producción musical es de Eddy Valenzuela Tena y Samuel Macías Canelo. La mezcla y masterización las realizó Eugenio Montaño Gómez “Nemezis”.

Sobre “Tumbando Caña” y su nueva versión, Ernesto Solano discernió: “siempre ha sido una canción que me acompaña en mis conciertos y en mi carrera, y sentí la necesidad de mostrarla tal como nació: solo con guitarra, voz y sentimiento. Esta versión acústica es un regalo para la gente que ha hecho suyo el tema desde el inicio”.

Con “Tumbando Caña (Versión Acústica)”, Ernesto Solano reafirma su sensibilidad artística y su capacidad para reinventarse sin perder la raíz que lo conecta con su público.