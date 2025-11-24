Emmanuel y Lucero fusionaron su talento en el villancico “Santa Claus llegó a la ciudad”

Tanto el sencillo como el video oficial están disponibles a partir del viernes 21 de noviembre.

Una versión del clásico navideño con la que buscan incentivar el espíritu, la alegría y la festividad en estas fechas.

Por Mino D’Blanc

“Santa Claus llegó a la ciudad” es el sencillo especial que lanzó el pasado viernes 21 de noviembre el icónico cantante Emmanuel y en el que sorprende a propios y extraños al haberlo grabado a dueto con la estrella mexicana Lucero.

Este clásico tema navideño escrito por J. Fred Coots y Haven Gillespie adquiere sin duda alguna un toque muy especial y único con la interpretación de los dos artistas mexicanos reconocidos a nivel mundial por su impecable trayectoria y quienes unieron sus voces en este clásico villancico que lo interpretan en el género de la Big Band, fusionando precisamente la elegancia orquestal con la calidez vocal que los distingue.

Hay que recordar que Emmanuel lanzó su primer disco navideño en el mes de diciembre del 2018 y que llevó por título “Emmanuel Navidad”. Él ha mantenido viva la tradición al sumar cada año nuevas piezas a su repertorio decembrino contando con la colaboración de figuras internacionales e históricas de la música como Paul Anka en “Winter Wonderland”, Belinda Carlisle en “All I Want For Christmas Is You”, solo por mencionar a dos.

El video musical “Santa Claus llegó a la Ciudad” se realizó bajo la dirección de Evelyn Aranda y la producción de Gabriel Tornez (de la casa productora Broducers). Fue filmado en la Ex Fábrica MX, ubicada en la Ciudad de México. Grabado en formato 4K, la trama del video muestra a Emmanuel y a Lucero viviendo una noche junto a Santa Claus, quien los acompaña a bordo de un descapotable Valiant Rojo Signet ’64, lleno de regalos, música y alegría. Juntos transforman una avenida de la ciudad en una auténtica escena navideña, llena de color y energía. Aparecen más de 40 personas entre actores, músicos, bailarines profesionales y extras, dando un ambiente festivo, vibrante y lleno del espíritu navideño.

El video se puede ver en el siguiente link: https://youtu.be/eYB29htW4U8?si=L0plWCnI_4A0nX1R

Cabe mencionar que Lucero y Emmanuel comparten una amistad y una admiración mutua fortalecidas por los recientes proyectos musicales, presentaciones y shows en los que han colaborado juntos.

Emmanuel discernió sobre esta colaboración: “el que Lucero haya aceptado esta colaboración, una estrella tan querida por todos los corazones de América Latina incluido el mío, fue un mágico encuentro, donde la calidez, complicidad y admiración fluyeron de manera natural, convirtiéndolo en un regalo navideño”.

Por su parte, Lucero argumentó: “soy tan feliz de que Emmanuel me invitara a cantar con él para Navidad… es un gran regalo para mi corazón interpretar esta canción tan linda y divertida juntos. Lo quiero y admiro desde siempre, qué bonito es tener su amistad y ahora este tema que permanecerá para toda la vida”.

Tanto el sencillo como el video oficial de “Santa Claus llegó a la ciudad” interpretada por Emmanuel y Lucero ya están disponibles en todas las plataformas y tiendas digitales. También en el canal oficial de YouTube del cantante.