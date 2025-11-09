Por frente frío, clases en línea para nivel medio superior y complejos regionales de la BUAP

María Huerta
La Universidad Autónoma de Puebla emitió un comunicado, para informar que, debido al frente frío número 13, a partir de este lunes 10 de noviembre los estudiantes de nivel medio superior (preparatorias y bachilleratos) y complejos regionales tendrán clases en línea.
En el aviso, se específica también que la comunidad de nivel superior del área metropolitana, así como administrativas sostendrán sus actividades con normalidad.
En este tenor, precisar que las cinco sedes de los Ccomplejos regionales se encuentran en Chignahuapan, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza y Zacatlán.
