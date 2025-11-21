DIF Amozoc impulsa movilidad y dignidad comunitaria

* 40 familias reciben aparatos ortopédicos en Casas Coloradas

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 21 de noviembre de 2025.– Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias Municipal de Amozoc, Gloria Barrales, encabezó en Casas Coloradas la entrega de 40 apoyos ortopédicos destinados a fortalecer la movilidad y autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada se entregaron sillas de ruedas para adulto, bastones, bastones blancos, bastones de apoyo y andaderas infantiles, herramientas que representan una oportunidad real para que las y los beneficiarios continúen con una vida más digna, segura y activa.

La presidenta Gloria Barrales destacó que estas acciones reflejan el sentido humano con el que trabaja el DIF Amozoc, y reafirmó su compromiso de permanecer cercana a las familias para impulsar programas que promuevan inclusión, bienestar y desarrollo en cada comunidad.