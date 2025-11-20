Sin precedentes, gobierno de Puebla entrega 20 mdp en premios a deportistas 

-Se entregaron estímulos económicos por casi 20 millones de pesos, a quienes compitieron en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional; los Juegos Deportivos Nacionales Escolares; el Encuentro Deportivo Indígena y los Juegos Populares.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para el Gobierno de Puebla el deporte con bienestar es una prioridad y una política de estado, por ello, en un hecho histórico, el gobernador Alejandro Armenta, otorgó reconocimientos por casi 20 millones de pesos durante el Premio Estatal del Deporte, como un acto de reconocimiento al esfuerzo, disciplina y talento de más de mil 280 atletas que compitieron en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, el Encuentro Deportivo Indígena y los Juegos Populares.

“Quien invierte en deporte, invierte en el ser humano”, subrayó el gobernador Armenta al reconocer a las y los atletas poblanos. Afirmó que las y los deportistas galardonados son lo mejor que tiene la entidad, son la esencia del amor a Puebla. El mandatario enfatizó que hacer del deporte un estilo de vida los hace ganadores y ganadoras”. ¿Saben quién inspira al gobernador? Ustedes me inspiran a trabajar todos los días. Ustedes son historias de éxito”, afirmó.

Mencionó que su sueño para el próximo año es entregar más de 100 millones de pesos en premios para más de 3 mil deportistas. Recordó que este año incrementaron los estímulos económicos, de tal manera que quienes obtuvieron medalla de oro recibieron 50 mil pesos, las y los deportistas que lograron plata obtuvieron 25 mil y aquellos que alcanzaron el bronce recibieron 10 mil pesos. “Para cualquier cosa que quieran hacer en la vida, sigan la ruta del deporte y lo van a lograr”, expresó el titular del Ejecutivo.

Las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte en sus diferentes categorías son los siguientes:

Deportista Convencional de Atletismo – Miriam Sánchez Tapia.

Deportista Adaptado de Paranatación- Santiago Emilio Mora Castillo.

Entrenador de Deporte Convencional de Atletismo- Pedro Tani Martínez.

Entrenador de Deporte Adaptado de Paranatación- Brenda Carolina López Marcelino.

Fomento, Impulso de la Práctica de los Deportes- Jorge Lanzagorta Gallardo, director general de Tipos F.C Puebla.

En su intervención, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, reconoció a las y los medallistas que brillaron en los eventos deportivos de este año. Resaltó la importancia de no permitir que nadie limite su potencial y elogió a la campeona Dania Ximena Aguirre López por su ejemplo de resiliencia, así como a todas y todos los jóvenes que hacen de Puebla una verdadera Tierra de Campeonas y Campeones.

Reafirmó el compromiso de fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar apoyos y generar más oportunidades para impulsar los sueños de las y los atletas, al cumplir la instrucción del gobernador Alejandro Armenta de hacer del deporte una política de Estado. Señaló que trabajará para que ninguna niña, niño o joven vea frenado su camino por falta de apoyo.

En este contexto, el Gobierno de Puebla también reconoció a las instituciones educativas y complejos deportivos que contribuyeron para el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales Deportivos CONADE 2025, donde la entidad destacó a nivel nacional.

En su mensaje, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión de nación donde el deporte se reconoce como un derecho que genera seguridad con bienestar. Agregó que, en Puebla el mandatario estatal, Alejandro Armenta inició una política pública basada en la bioética social, nos recuerda que educar también es cuidar la vida, respetar el cuerpo, y aprender a convivir con los demás.

Un ejemplo de éxito y disciplina es Santiago Mora Castillo, quien participó en la Paralimpiada que se desarrolló en Aguascalientes y obtuvo ocho medallas de oro en la disciplina de Paranatación, además fue ganador del Premio Estatal de Deporte en la categoría de Deporte Adaptado. Un logro que ningún deportista poblano había alcanzado en un mismo evento deportivo. “Gracias al gobernador Alejandro Armenta, por su tiempo, su apoyo y su confianza, nada de lo logrado hubiera sido posible sin su apoyo”, reconoció Santiago y señaló que lo motiva a continuar preparándose, por ello hizo un llamado a las y los deportistas a continuar con sus sueños, porque lo que vale la pena toma su tiempo.

Otro ejemplo de que Puebla es tierra de campeones se trata de Adrik Olivares Velázquez, quien trajo dos medallas, una de oro y otra de plata en Gimnasia, en la disciplina de trampolín. “Me siento orgulloso de este logro. En la competencia estuve nervioso de ver cómo todos se esforzaban para obtener las medallas”, apuntó el joven poblano, quien señaló que su objetivo es llegar a las Olimpiadas, además aseguró que el incentivo económico le servirá para continuar con sus entrenamientos y perfeccionar sus rutinas.