En Atlixco, Ariadna Ayala entregó rehabilitación del puente Las Vigas

Desde Puebla
Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, entrega la rehabilitación del Puente “Las Vigas”. Con una inversión superior a 24 millones de pesos, la obra mejora la movilidad y atiende una demanda histórica de las comunidades.
Ariadna Ayala destacó que esta infraestructura beneficia diariamente 15 mil personas y fortalece la actividad productiva y el turismo comunitario. Agradeció el apoyo de autoridades auxiliares, la paciencia de los vecinos y el respaldo del gobernador, Dr. Alejandro Armenta y de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum.
Con esta entrega, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con proyectos de alto impacto social y el desarrollo integral de Atlixco.
