Aprueba Congreso nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable de Puebla

– En sesión ordinaria, se aprobó un acuerdo en materia de medio ambiente

– Impulsan acciones de atención a la salud mental

Desde Puebla

El Congreso aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, que tiene como finalidad normar y regular las acciones de la programación presupuestal, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal, así como los procedimientos de coordinación para el registro de información de estas materias.

Durante la discusión del dictamen, en sesión pública ordinaria, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que el objetivo es establecer las bases de un gasto responsable, donde cada peso del erario se traduzca en bienestar real para la población.

“Este nuevo ordenamiento fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos, nos brinda herramientas para planear, asignar, ejercer y evaluar el gasto público con rigor, eficiencia, ética y, sobre todo, con un enfoque social. Entre los principales beneficios se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas, así como una mejor planeación y seguimiento del presupuesto”, indicó.

Por otra parte, las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen para reformar el cuarto párrafo del artículo segundo del Decreto por el que se autoriza a los 217 municipios del Estado de Puebla para que, durante la administración 2024-2027, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito uno o varios financiamientos y tomen como fuente de pago un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Asimismo, el Pleno aprobó el dictamen para reformar el artículo cuarto del Decreto por el que se autoriza a los 217 municipios del Estado de Puebla para que, durante el periodo de la administración 2024-2027, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito uno o varios financiamientos y tomen como fuente de pago un porcentaje del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal.

En otro momento de la sesión, el Congreso avaló el acuerdo para exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, para que lleve a cabo las acciones de supervisión, verificación e inspección, con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones legales de Petróleos Mexicanos, en materia de prevención, contención, control, remediación y reparación del daño ambiental, derivado del derrame de hidrocarburos ocurrido en el río San Marcos, en la localidad de Villa Ávila Camacho, municipio de Xicotepec, Puebla.

En su intervención, las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Beatriz Manrique Guevara, coincidieron en que es necesario solicitar a las instituciones que supervisen, investiguen y verifiquen que se cumpla con la reparación del daño, a fin de implementar medidas que coadyuven a la remediación de las afectaciones y a prevenir futuras.

PRESENTAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SALUD Y COMISIONES DEL CONGRESO

En el desarrollo de la sesión, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con la finalidad de dotar de contenido operativo y preventivo a este ordenamiento, con la incorporación de un capítulo enfocado a la prevención del suicidio, que establece principios rectores para la atención integral de este problema desde un enfoque comunitario, de derechos humanos y de inclusión social.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con el propósito de que la población usuaria tenga derecho de recibir un trato digno, respetuoso de su cultura, valores y características personales y sin discriminación alguna.

Así como acceder a servicios de atención en salud mental y adicciones en condiciones de igualdad, incluidos quienes se encuentren privados de su libertad en centros de justicia para adolescentes, garantizando la continuidad terapéutica, los servicios especializados necesarios y la protección de sus derechos humanos, sin ser sometidos a tratamientos irreversibles o que alteren su integridad personal.

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a trabajar estrechamente con la Secretaría de Salud y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, para mantener la vigilancia en la operación de los centros privados para el tratamiento de adicciones, conocidos como “anexos”.

Las iniciativas y el punto de acuerdo fueron turnados a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Puebla, con el propósito de crear la Comisión de Procuración del Bienestar para las Personas Adultas Mayores.

Durante la sesión, se dio cuenta de dos iniciativas presentadas por la diputada Azucena Rosas Tapia y por el diputado Elpidio Díaz Escobar, para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con la finalidad de establecer que las sesiones de las Comisiones y Comités podrán realizarse en lugar distinto a la sede, cuando así lo acuerde la mayoría de sus integrantes.

Las propuestas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.