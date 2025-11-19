Destaca Congreso del estado la actividad física en la salud y bienestar de jóvenes

Desde Puebla

Al entregar reconocimientos a jóvenes provenientes de San Martín Texmelucan, destacados en la disciplina del baile, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Guadalupe Yamak Taja, subrayaron la importancia de la actividad física en la salud y bienestar.

La diputada Guadalupe Yamak Taja, promovente del evento, señaló que este grupo de jóvenes ha puesto en alto el nombre de San Martín Texmelucan y del Estado de Puebla, por su participación y constancia en cada baile, muestra y competencia. Por ello, es necesario apoyarles y motivarles para que sigan adelante.

En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, indicó que se debe reconocer a quienes practican alguna disciplina, pues sacrifican su tiempo y algunas otras actividades para prepararse y trabajar con constancia; al mismo tiempo, cuentan con la satisfacción de avanzar en el cumplimiento de sus metas.

El legislador también destacó el esfuerzo que hacen las familias, las y los entrenadores, maestras y maestros que, con el paso del tiempo forman un gran equipo, unido y con ganas de triunfar.

Durante el evento, estuvo presente Javier Palma Olea, encargado de la formación del grupo de baile galardonado, Turbo K Ozono.

Reconoce el Congreso labor y contribuciones de mujeres migrantes

Durante la entrega de reconocimientos a mujeres migrantes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, destacó la labor y contribuciones de todas aquellas personas que se trasladaron a otro país en busca de una mejora en su calidad de vida y mantuvieron el arraigo en sus comunidades, convirtiéndose en líderes y en ejemplos a seguir.

El diputado resaltó el doble esfuerzo que llevan a cabo las mujeres migrantes, pues no solo son trabajadoras, también se encargan de cuidar y proteger a sus seres queridos, de crecer en cada uno de sus oficios y de emprender proyectos que generan beneficios colectivos.

“Al verlas, me hace recordar y me hace tener ese sentimiento de agradecimiento; de agradecimiento al esfuerzo doble que hacen para llegar a ser líderes, dirigentes, empresarias, bueno, cada una en su rama. Y lo principal, que no se desvincularon de su tierra”, enfatizó.

En este sentido, el legislador expuso que seguirá trabajando en favor de la comunidad migrante, con el apoyo del Congreso, que se mantiene como un lugar de puertas abiertas para escuchar y atender las propuestas de los diferentes grupos sociales.

Pavel Gaspar recordó que próximamente esta comunidad tendrá representación en el Congreso, pues con la aprobación de la iniciativa para crear la figura de diputado migrante, se pondrán en la agenda legislativa las diversas problemáticas y áreas de atención para este grupo.

Por su parte, el titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, David Espinoza Rodríguez, agradeció el espacio y el reconocimiento a las mujeres que han destacado por su labor en distintos ámbitos, como Patricia Hernández, fundadora del Desfile Conmemorativo de la Independencia de México en la Ciudad de Nueva York, que se ha convertido en una tradición.