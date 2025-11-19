Así se jugará el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026, ¡con sede en México!

DEBATE

¡Atención, aficionados al fútbol mundial! La Fecha FIFA de noviembre ha cerrado sus cortinas, dejándo un panorama mucho más claro de lo que será la Copa del Mundo de 2026. Ya se conocen a las 42 selecciones que tienen su boleto directo en mano, listas para la gran cita. Pero la emoción no termina ahí, ¡ni mucho menos! La FIFA nos tiene preparada una última y vibrante instancia para definir a los dos últimos invitados: el Repechaje Internacional.

Seis valientes equipos han emergido de sus respectivas eliminatorias, con la esperanza intacta de alcanzar el sueño mundialista. Ellos son Irak, Bolivia, la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Surinam y Jamaica. Un crisol de continentes y estilos de juego que prometen encuentros llenos de pasión y garra.

Estos seis combinados nacionales se enfrentarán en una batalla sin cuartel, donde solo dos podrán levantar los brazos en señal de victoria y asegurar su lugar en el torneo más grande del planeta. ¡Imaginen la tensión, la alegría desbordada de los ganadores y la tristeza de los que se queden en la orilla!

El formato de esta repesca ha sido diseñado para añadirle un toque extra de estrategia y recompensa al buen desempeño. La FIFA ha estipulado que el Ranking de la FIFA será clave. Los dos equipos mejor ubicados en la clasificación mundial recibirán una ventaja significativa, clasificándose directamente a las finales de esta instancia.

Mientras tanto, las otras cuatro selecciones tendrán que sudar la gota gorda en unas semifinales a partido único. Serán duelos a matar o morir, donde cada jugada, cada gol, cada atajada, será determinante para seguir con vida en la contienda por el boleto mundialista. ¡La adrenalina estará a tope!

Una vez definidos los dos ganadores de esas semifinales, se unirán a los dos equipos que esperaban en la final. Allí, en dos encuentros decisivos, se jugarán los últimos dos pases al Mundial 2026. El que resulte ganador en cada una de esas finales, ¡tendrá su nombre grabado en la historia y en la lista de clasificados!

Y aquí viene la cereza del pastel, ¡la noticia que nos llena de orgullo a los mexicanos! La FIFA ha confirmado que todos estos emocionantes partidos del Repechaje Internacional se jugarán en nuestro querido territorio. Sí, lo leyeron bien: el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara serán los escenarios de esta última llamada mundialista. ¡México, una vez más, en el centro de la atención futbolística global!

Así que marquen sus calendarios, aficionados: las semifinales están programadas para el lunes 23 de marzo de 2026, y las grandes finales, donde se definirán los últimos dos clasificados, se disputarán el martes 31 de marzo de 2026. Solo queda esperar que la FIFA revele el nuevo Ranking tras esta Fecha FIFA para conocer los emparejamientos. ¡La cuenta regresiva ha comenzado para vivir una fiesta futbolística inolvidable en casa!